"Краснодар" выложил победное фото после матча с "Базелем" в Лиге Европы

"Краснодар" в своем инстаграме опубликовал победное фото из раздевалки после матча с "Базелем" в Лиге Европы.

Победный гол в игре забил Ари, реализовав пенальти.

После 5 туров группового этапа "Краснодар" набрал 9 баллов и расположился на 3 месте группы С. 12 декабря команда сыграет с "Хетафе".

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