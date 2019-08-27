"Краснодар" выразил поддержку Кабелла перед ответным матчем с "Олимпиакосом"

"Краснодар" поддержал травмированного полузащитника Реми Кабелла в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

Напомним, что француз порвал крестообразную связку колена в первом поединке с пирейцами неделю назад.

"Ребята будут сражаться за себя и за Реми! Желаем здоровья Реми Кабелла и скорейшего возвращения в строй", - говорится в публикации "быков" в твиттере.

Ребята будут сражаться за себя и за Реми! ✊



Желаем здоровья Реми Кабелле и скорейшего возвращения в строй #КраснодарОлимпиакос #BullsFamily pic.twitter.com/3JAqKVDKtK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2019

Напомним, что матч "Краснодар" - "Олимпиакос" начнётся в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке в Пирее южане были разгромлены со счётом 0:4. Победитель пары получит путёвку в групповой этап ЛЧ.

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