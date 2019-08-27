"Краснодар" выразил поддержку Кабелла перед ответным матчем с "Олимпиакосом"

Теги краснодаролимпиакос пирейреми кабелла

"Краснодар" выразил поддержку Кабелла перед ответным матчем с "Олимпиакосом"

"Краснодар" поддержал травмированного полузащитника Реми Кабелла в преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса".

Напомним, что француз порвал крестообразную связку колена в первом поединке с пирейцами неделю назад.

"Ребята будут сражаться за себя и за Реми! Желаем здоровья Реми Кабелла и скорейшего возвращения в строй", - говорится в публикации "быков" в твиттере.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Олимпиакос" начнётся в 22:00 по московскому времени.

В первом поединке в Пирее южане были разгромлены со счётом 0:4. Победитель пары получит путёвку в групповой этап ЛЧ.

Не пропустите: Форвард "Краснодара" перешел в румынский клуб "Университатя". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" теряет Сулейманова

"Краснодар" теряет Сулейманова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов