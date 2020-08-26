"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА, "Ростов" переиграл "Урал"

Теги краснодарцска москваростовурал

"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА, "Ростов" переиграл "Урал"

В рамках 5-го тура РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА, а "Ростов" одержал победу над "Уралом".

"Краснодар" - ЦСКА 1:1

Голы: Кучаев, 28 - 0:1, Вандерсон, 80 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес (Сулейманов, 83), Петров, Сорокин, Уткин (Мацукатов, 68), Газинский (Вильена, 46), Ольссон, Классон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 79), Влашич, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).


"Ростов" - "Урал" 1:0

Гол: Хасимото, 59 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Норманн (Хасимото, 48), Еременко (Логашов, 80), Шомуродов (Полоз, 71).

"Урал": Помазун, Герасимов, Рыков, Кулаков, Калинин (Золотов, 24), Аугустыняк (Емельянов, 63), Бавин (Евсеев, 63), Мишкич, Егорычев (Шаболин, 84), Бикфалви, Подберезкин.

Читайте также: "Спартак" победил "Ротор" в гостевом матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси

"Манчестер Сити" определился с размером предложения по трансферу Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов