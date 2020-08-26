"Краснодар" вырвал ничью у ЦСКА, "Ростов" переиграл "Урал"

В рамках 5-го тура РПЛ "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА, а "Ростов" одержал победу над "Уралом".

"Краснодар" - ЦСКА 1:1

Голы: Кучаев, 28 - 0:1, Вандерсон, 80 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Рамирес (Сулейманов, 83), Петров, Сорокин, Уткин (Мацукатов, 68), Газинский (Вильена, 46), Ольссон, Классон, Вандерсон (Смольников, 83), Берг.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Обляков, Кучаев (Тикнизян, 79), Влашич, Марадишвили, Сигурдссон (Гайч, 79), Чалов (Зайнутдинов, 54).



"Ростов" - "Урал" 1:0

Гол: Хасимото, 59 - 1:0

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Козлов, Хаджикадунич, Глебов, Ионов, Байрамян (Смирнов, 71), Норманн (Хасимото, 48), Еременко (Логашов, 80), Шомуродов (Полоз, 71).

"Урал": Помазун, Герасимов, Рыков, Кулаков, Калинин (Золотов, 24), Аугустыняк (Емельянов, 63), Бавин (Евсеев, 63), Мишкич, Егорычев (Шаболин, 84), Бикфалви, Подберезкин.

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