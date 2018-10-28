"Краснодар" вырывает волевую победу у ЦСКА в центральном матче 12 тура РПЛ

Центральному матчу 12 тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Краснодаром" не повезло, ведь первый тайм противостояние выпал на отличный второй тайм в Барселоне, где подопечные Вальверде играли главное дерби мирового футбола против мадридского "Реала". Так что существенная часть аудитории пришла на трансляцию российской встречи уже во втором тайме. До начала встречи подопечные Гончаренко и Мусаева занимали вторую и третью строчки в чемпионате и должны были решить между собой, кто продолжит погоню за "Зенитом" на более выгодной позиции. Оба коллектива имели некоторые потери перед матчем. В связи с известной историей "быкам" не мог помочь Мамаев, кроме того, основной вратарь Крицук восстанавливается после повреждения. А у ЦСКА из-за перебора "горчичников" отсутствовал Бекао.

Зрители, которые пришли посмотреть на встречу лишь во втором тайме, почти ничего не пропустили. В первой половине обе команды обменялись моментами, но к голам они так и привели. В основном все удары проходили по сценарию "отклеился от защитника, добежал до штрафной, пробил", но были и исключения. На 23 минуте после опасной атаки армейцев Магнуссон бил с дальней дистанции в дальний угол, но Синицын вытащил мяч. "Краснодар" ответил чуть позже – на 33 минуте Стоцкий пробивал из-за пределов штрафной, но немного не попал в угол ворот.

Все интересности команды приберегли на вторую половину встречи, будто чувствуя, что Эль Класико уже закончилось. Уже на 54 минуте Никола Влашич вывел московских армейцев вперед. Балканский полузащитник получил игровой снаряд за пределами штрафной и в фирменном стиле сильно пробил в ближний угол. Синицин поздно среагировал на выстрел и не вытащил "ядро" из-под штанги – 1:0.

По ходу матча особенностью игры ЦСКА было то, что оборона команды изображала непробиваемую стальную стену, но под конец матча ее видимо не хватило. На 79 минуте Вандерсон ворвался в штрафную по правому флангу, отдал мяч на Классена, швед в окружении нескольких соперников переправил игровой снаряд на совсем никем не прикрытого Ари, а тот первым касанием принял, а вторым пробил в ближний угол – 1:1.

Подобный удар можно было бы выдержать, если бы вслед за ним сразу же не полетел второй. "Быки" организовали хорошую атаку по правому флангу, Ари получил игровой снаряд в штрафной и выдал пас на ворота, где Классон пробежал между двух защитников и первым касанием пробил в полупустые ворота – 1:2. Это был заход на историческую победу, ведь до этого "Краснодар" еще никогда не побеждал ЦСКА на их стадионе.

В финале встречи ЦСКА попытался организовать финальную навалу, но ничего из этого не получилось. "Краснодар" прервал свою серию из трех поражений подряд во всех турнирах и вырвался на второе место в российской Премьер-лиге. А ЦСКА откатывается на четвертую строчку и это еще не окончательная позиция, ведь "Спартак" и "Рубин" свой матч сыграют завтра.

ЦСКА – "Краснодар" – 1:2

Голы: Влашич, 54 – 1:0; Ари, 79 – 1:1; Классон, 82 – 1:2.

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Чернов, Магнуссен, Набабкин – Сигурдссон, Дзагоев (Хосонов, 56), Ахметов (нисимура, 87), Влашич – Чалов (Бийол, 63)

"Краснодар": Синицин – Петров, Спайич, Мартынович, Рамирес (Вандерсон, 46) – Каборе (Игнатьев, 75), Газинский, Перрейра (Куэва, 68) – Стоцкий, Классен, Ари.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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