"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе, которые покинут клуб летом

В матче 30-го тура чемпионата России "Краснодар" играет с "Рубином".

Перед матчем работники клуба выстригли на газоне домашнего стадионе футболки с номерами полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе, которые покинут клуб по окончании сезона.

У обоих футболистов истекают контракты в летнее трансферное окно и стороны решили не продлевать соглашения.

31-летний Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года. Всего за клуб он провел 123 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. 21-летний Перейра стал игроком российского клуба в 2013 года, провел за него 200 матчей, забил 29 мячей и отдал 33 голевые передачи.

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