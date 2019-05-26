"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе, которые покинут клуб летом
В матче 30-го тура чемпионата России "Краснодар" играет с "Рубином".
Перед матчем работники клуба выстригли на газоне домашнего стадионе футболки с номерами полузащитников Маурисио Перейры и Шарля Каборе, которые покинут клуб по окончании сезона.
Они сегодня главные на поле!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 26 мая 2019 г.
Приходите пораньше, чтобы прочувствовать атмосферу Входы на стадион уже открыты! #КраснодарРубин #Перейра #Каборе #BullsFamily pic.twitter.com/22H5OJOhRF
У обоих футболистов истекают контракты в летнее трансферное окно и стороны решили не продлевать соглашения.
31-летний Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года. Всего за клуб он провел 123 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. 21-летний Перейра стал игроком российского клуба в 2013 года, провел за него 200 матчей, забил 29 мячей и отдал 33 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Рубин
|29
|36
|11
|Урал
|29
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Анжи
|29
|21
|16
|Енисей Красноярск
|29
|20