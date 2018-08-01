"Краснодар" выступил с заявлением по поводу ДТП с участием Смолова

"Краснодар" выступил с заявлением по поводу ДТП с участием нападающего команды Фёдора Смолова.

"У клуба нет никакой официальной информации о ДТП с участием Смолова. Фёдор жив и здоров" - сообщили в пресс-службе "быков".

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