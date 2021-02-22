"Краснодар" взял защитника в аренду у "Монпелье"

В "Краснодаре" решили вопрос с заменой травмированному левому защитнику Кристиану Рамиресу, сообщает официальный твиттер клуба.

"Быки" взяли в аренду до конца сезона игрока сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Игрок выступал в Лиге 1 за "Монпелье".

⚡ За «быков» на правах аренды будет выступать защитник сборной Камеруна – Амбруаз Ойонго.



Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение до конца сезона 2020/21.https://t.co/mP8nf06o9y — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2021

В условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе 29-летнего футболиста по окончании сезона.