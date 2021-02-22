"Краснодар" взял защитника в аренду у "Монпелье"

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"Краснодар" взял защитника в аренду у "Монпелье"В "Краснодаре" решили вопрос с заменой травмированному левому защитнику Кристиану Рамиресу, сообщает официальный твиттер клуба.

"Быки" взяли в аренду до конца сезона игрока сборной Камеруна Амбруаза Ойонго. Игрок выступал в Лиге 1 за "Монпелье".

В условиях соглашения нет пункта об обязательном выкупе 29-летнего футболиста по окончании сезона. 

В текущем французском первенстве Ойонго выходил на поле в 13 матчах и смог забил один гол.

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