"Краснодар" ярко представил Крыховяка (видео)

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Краснодара" в официальном Instagram-аккаунте клуба представила польского новичка команды Гжегожа Крыховяка.

Полузащитник перешел в краснодарский клуб из "Локомотива" за 2,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт на три года и получил футболку с третьим номером.

31-летний Крыховяк выступал за "Локомотив" с 2018 по 2021 годы. Всего за "железнодорожников" он провел 109 матчей, забил 23 гола и отдал 15 результативных передач. Ранее играл за "Бордо", "Реймс", "Нант", "Севилью", ПСЖ и "Вест Бромвич". За сборную Польши сыграл 81 матч и забил 4 гола.

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