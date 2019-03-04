"Краснодар" является лидером РПЛ по попаданиям в каркас ворот

"Краснодар" не возглавляет турнирную таблицу РПЛ, однако клуб первый в чемпионате по одному из показателей.

Сообщается, что быки лидируют в РПЛ по числу попаданий в каркас ворот. За 18 туров игроки "Краснодара" 12 раз попадали в штанги и перекладины.

Ближайший преследователь "Енисей" 7 раз угождал в каркас ворот соперников.

После 18 туров "Краснодар" идет на втором месте и отстает от "Зенита" на три очка.

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