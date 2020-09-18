"Краснодар" забил 10 голов в двух матчах и вышел на первое место по голам в РПЛ

"Краснодар" разгромил "Химки" в матче 8-го тура чемпионата России.

Южане забили подмосковному клубу 7 голов. Таким образом, в последних двух встречах "быки" забили 10 голов: 3 - "Ротору", 7 - "Химкам".

"Краснодар" вышел на 1 место по забитым мячам в РПЛ (17 голов в 8 турах). На втором месте расположились ЦСКА, "Зенит" и "Уфа". В их активе 13 голов.

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