"Краснодар" заинтересован в форварде "Ривер Плейта"

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"Краснодар" заинтересован в форварде "Ривер Плейта"Фото: Твиттер @RafaelBorre_ 
Форвард "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре находится в сфере интересов "Краснодара", сообщает спортивный журналист Пако Бельмонте. По данным источника, российский клуб уже сделал игроку предложение о контракте. Причем соглашение с аргентинцами у футболиста заканчивается этим летом.

Кроме "быков" в услугах нападающего заинтересованы португальский "Жил Висенте", английский "Сток Сити", итальянский "Кротоне" и испанский "Лас-Пальмас".

Рафаэль Сантос Борре известен по выступлениям за мадридский "Атлетико" и "Вильярреал". В текущем сезоне бомбардир сыграл семь матчей, в которых забил пять голов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 15 млн.

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