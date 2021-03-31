"Краснодар" заинтересован в форварде "Ривер Плейта"

Фото: Твиттер @RafaelBorre_

Форвард "Ривер Плейт" Рафаэль Сантос Борре находится в сфере интересов "Краснодара", сообщает спортивный журналист Пако Бельмонте. По данным источника, российский клуб уже сделал игроку предложение о контракте. Причем соглашение с аргентинцами у футболиста заканчивается этим летом.

Кроме "быков" в услугах нападающего заинтересованы португальский "Жил Висенте", английский "Сток Сити", итальянский "Кротоне" и испанский "Лас-Пальмас".

Рафаэль Сантос Борре известен по выступлениям за мадридский "Атлетико" и "Вильярреал". В текущем сезоне бомбардир сыграл семь матчей, в которых забил пять голов.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 15 млн.