"Краснодар" заключил новый контракт с молодым голкипером

"Краснодар" подписал новый контракт с вратарем команды Матвеем Сафоновым. Об этом сообщает "Чемпионат".

Сафонов - 20-летний воспитанник академии "Краснодара". В молодежной команде играет с 2015 года, а с 2017 года выступает за сборную России среди игроков до 19 лет.

В текущем сезоне футболист участвовал в 6 матчах, пропустив 4 мяча.

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