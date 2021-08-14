"Краснодар" заявил на сезон 18-летнего новичка

"Краснодар" официально включил в заявку на сезон полузащитника владимирского "Торпедо" Никиту Кривцова.

На каких условиях 18-летний футболист сменил команду, пока неизвестно.

Новичок "быков" выбрал себе 88-й игровой номер.

Кривцов выступал за "Торпедо" с лета 2020 года, сыграл 16 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.

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