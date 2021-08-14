"Краснодар" заявил на сезон 18-летнего новичка
"Краснодар" официально включил в заявку на сезон полузащитника владимирского "Торпедо" Никиту Кривцова.
На каких условиях 18-летний футболист сменил команду, пока неизвестно.
Новичок "быков" выбрал себе 88-й игровой номер.
Кривцов выступал за "Торпедо" с лета 2020 года, сыграл 16 матчей и забил 3 гола. Его рыночная стоимость - 400 тысяч евро.
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