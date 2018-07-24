"Краснодар" заявил третью команду в чемпионат России

"Краснодар-3" будет выступать во втором российском дивизионе в зоне "Юг".

Краснодарцы заявили третью команду, так как "Краснодар-2" в этом сезоне выступает в ФНЛ.

Первый матч "Краснодар-3" сыграет 3 августа против ростовского СКА.

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