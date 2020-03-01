"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи"

В зимнее трансферное окно "Краснодар" проявлял интерес к испанскому нападающему "Челси" Педро Родригесу и бельгийскому форварду "Наполи" Дрису Мертенсу.

"Как бы фантастически это ни звучало, "Краснодар" зимой рассматривал варианты аренды Педро Родригеса из "Челси" и Дриса Мертенса из "Наполи". У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности", - написал комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 32-летнего Педро один забитый мяч и две голевые передачи в 16 поединках в составе "Челси".

Не пропустите: "Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту". | http://soccernews.ru