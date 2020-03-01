"Краснодар" зимой мог подписать звезд "Челси" и "Наполи"
В зимнее трансферное окно "Краснодар" проявлял интерес к испанскому нападающему "Челси" Педро Родригесу и бельгийскому форварду "Наполи" Дрису Мертенсу.
"Как бы фантастически это ни звучало, "Краснодар" зимой рассматривал варианты аренды Педро Родригеса из "Челси" и Дриса Мертенса из "Наполи". У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности", - написал комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 32-летнего Педро один забитый мяч и две голевые передачи в 16 поединках в составе "Челси".
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18