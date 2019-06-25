"Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена"

Теги краснодарсент-этьенвахби хазри

"Краснодару" не удалось подписать лучшего бомбардира "Сент-Этьена"

"Краснодар" пытался заполучить вингера "Сент-Этьена" Вахби Хазри.

Однако как сообщает France Football, 28-летний тунисец отказался от переезда в Россию. Хазри выступает за "Сент-Этьен" с лета 2018 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, забив 14 голов в 35 играх.

Напомним, что в новом сезоне "Краснодар" будет участвовать в Лиге Чемпионов. Клуб начнет с 3-го квалификационного раунда.

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