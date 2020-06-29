"Краснодару" засчитана победа в несостоявшемся матче с "Оренбургом"

На заседании Исполкома Российского футбольного союза было принято решение засчитать "Оренбургу" техническое поражение за неявку на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".

"Краснодару" присуждена победа со счетом 3:0.

Напомним, что "Оренбург" отказался от проведения матча из-за вспышки коронавируса в команде.

Таким образом, "Краснодар" вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. "Оренбург" с 23 очками остался на 15-м месте.

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