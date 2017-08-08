Красножан может возглавить "Анжи"

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Красножан может возглавить "Анжи"

Руководство "Анжи" в ближайшее время может отправить в отставку главного тренера команды Александра Григоряна, сообщают российские СМИ.

Боссы махачкалинского клуба обеспокоены провальным началом сезона, поэтому рассматривают вариант с увольнением 50-летнего специалиста.

Преемником Григоряна может стать Юрий Красножан, который уже возглавлял "Анжи" в 2012 году.

Напомним, что сегодня махачкалинцы проиграли со счётом 2:0 "СКА-Хабаровску". | http://soccernews.ru

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