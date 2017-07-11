Красножан: "О "Локомотиве" только самые хорошие воспоминания, но встречаться со Смородской желанием не горю"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Красножан вспоминает о своей работе с московским клубом.

"У меня были сложные семейные дела, и футбол отошёл на второй план. Сейчас более-менее я начинаю входить в колею. И думаю, что к сентябрю начну рассматривать поступающие предложения. На сегодняшний день конкретных предложений нет, так как большинство команд определились с тренерским штабом. Естественно, хочется поработать в России, но здесь нельзя ничего предугадать. Я рассмотрю любые предложения, а там буду ориентироваться по ситуации.

О "Локомотиве" только самые хорошие воспоминания. За исключением одного человека. И я очень рад, что этот клуб есть у нас в стране. По-моему, то, что Юрий Павлович, человек, с которым связано много побед, работает сейчас в нём, замечательно. Решение Смородской уволить меня не могло не удивить. А вообще разговаривать о результатах её работы у меня нет желания. Один мой друг любит говорить тост: "Давай поднимем бокал за наших друзей, чтобы они были здоровы, отдыхали на Мальдивах и Канарах, но чтобы рядом нас не было…" Вот желательно, чтобы там, где я, Смородской не было. Она мама, бабушка, супруга. О женщине плохое в принципе лучше не говорить. Пусть у неё всё будет хорошо. Но встречаться с ней желанием не горю", - приводят слова Красножана российские СМИ.

Напомним, что Красножан был уволен из "Локомотива" в 2011 году. Тогда клуб после 11 туров занимал пятое место в Премьер-лиге. По неофициальной информации, бывший президент "железнодорожников" Ольга Смородская посчитала, что Красножан умышленно проиграл "Анжи" (1:2) в матче 11-го тура.

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