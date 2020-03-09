Красножан ответил на обвинения Смородской в договорном матче "Локомотива"

Экс-наставник "Локомотива" Юрия Красножан ответил на заявления бывшего президента клуба Ольги Смородской, которая ранее обвинила тренера в договорном матче с "Анжи" в 2011 году. Через несколько дней после матча специалист был отправлен в отставку.

"Люди способны придумывать для себя удобную реальность и живут с этим. Вот и Ольге Юрьевне удобно в этой бредовой реальности жить. Ну, пускай живет. Я на нее не обижен ни за прошлое, ни за нынешние слова. Понятно, что нельзя одинаково относиться к людям, которые делают тебе добро, и к тем, которые гадят. С другой стороны, для меня ее просто не существует. Что я, на несуществующие вещи буду обижаться?" - сказал Красножан в интервью изданию "Рейтинг Букмекеров".

56-летний Красножан за свою карьеру также тренировал "Спартак-Нальчик", вторую сборную России, "Анжи", "Кубань", "Ахмат", сборную Казахстана и "Химки".

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