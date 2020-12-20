Красножан стал главным кандидатом на пост тренера женской сборной России

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Красножан стал главным кандидатом на пост тренера женской сборной РоссииБывший главный тренер сборной Казахстана и ряда команд РПЛ Юрий Красножан, возможно, возглавит женскую сборную России по футболу.

57-летний специалист является главным кандидатом, учитывая предстоящий уход Елены Фоминой.

"На данный момент, решение по тренеру согласовывается. Проходит уже последняя стадия. Юрий Красножан пока является главным кандидатом", — информирует "Чемпионат" источник в РФС.

Напомним, что специалист в 2018 году покинул пост главного тренера подмосковных "Химок".

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