Красножан стал главным кандидатом на пост тренера женской сборной России

Бывший главный тренер сборной Казахстана и ряда команд РПЛ Юрий Красножан, возможно, возглавит женскую сборную России по футболу.

57-летний специалист является главным кандидатом, учитывая предстоящий уход Елены Фоминой.

"На данный момент, решение по тренеру согласовывается. Проходит уже последняя стадия. Юрий Красножан пока является главным кандидатом", — информирует "Чемпионат" источник в РФС.