Красножан: "В России Смолов прогрессировать не будет"

Теги федор смоловкраснодарюрий красножан

Красножан: "В России Смолов прогрессировать не будет"Известный тренер Юрий Красножан высказался о перспективах форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Я думаю, что "Краснодар" помог Федору развиться как футболисту. Равно, как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить. Одно лишь скажу, внутри нашего чемпионата Смолов прогрессировать не будет", - цитирует 54-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Бубнов высказался о перспективах перехода Смолова в "Зенит" или "Спартак". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов