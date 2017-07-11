Красножан: "В России Смолов прогрессировать не будет"

Известный тренер Юрий Красножан высказался о перспективах форварда "Краснодара" Федора Смолова.

"Я думаю, что "Краснодар" помог Федору развиться как футболисту. Равно, как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить. Одно лишь скажу, внутри нашего чемпионата Смолов прогрессировать не будет", - цитирует 54-летнего специалиста Советский спорт.

Напомним, Бубнов высказался о перспективах перехода Смолова в "Зенит" или "Спартак". | soccernews.ru