"Красные дьяволы" принимают "гончаров": "Манчестер Юнайтед" против "Сток Сити"

"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Энтони Тейлор

Традиция проводить заключительный матч тура в английской Премьер-Лиге в вечер понедельника соблюдается и на этот раз таковой чести (или нет!) завершать футбольный уик-энд удостоены "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити". На первый взгляд может показаться, что пара малоинтересна – в первую очередь, с точки зрения интриги, ведь статистика говорит о том, что "гончары" ни разу не побеждали на "Олд Траффорд" в рамках АПЛ. Более того, "Сток" в нынешнем сезоне является одной из худших команд, что и подтверждает их текущее 18 место в турнирной таблице. Но, зная о том, как часто испытывают проблемы манкунианцы в играх с подобными командами – поспешные выводы все же делать не стоит.

Безвольное поражение от клуба "Ковентри", представляющего четвертый дивизион, в рамках Кубка Англии наконец-то заставило руководство "полосатых" уволить из поста главного тренера Марка Хьюза. Отставка напрашивалась уже давно, но ее непринятие объяснялось тем, что подходящих кандидатов на замену сейчас попросту нет. Временно исполнять обязанности главнокомандующего будет один из помощников валлийца Кевин Расселл. Как не странно, но это обстоятельство - плюс в пользу "Стока" перед выездом в Манчестер, потому как от одного из аутсайдеров чемпионата уже никто и ничего не ждет, груз ответственности за результат будет лежать только на футболистах "Юнайтед".

Подопечные Жозе Моуринью после недавней серии из трех подряд ничьих сделали правильные выводы и встали на победный путь. В прошлом туре "красные дьяволы" обыграли "Эвертон" на "Гудисоне", а в своем крайнем выступлении из Кубка Англии выбили представителя Чемпионшипа "Дерби". "Манчестер Юнайтед" продолжает удерживать вторую строчку, но уже не так безальтернативно: "Челси" и "Ливерпуль" сравнялись по количеству набранных очков. Правда, свои поединки в этом туре они уже отыграли. С момента кубкового матча прошло десять дней, а это слишком много, чтобы однозначно утверждать о форме манкунианцев. Закономерным выглядит лишь одно – обе команды обязаны подойти к очной схватке "свежими" и мотивированными. Интересные факты противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Сток Сити":

"Манчестер Юнайтед" завоевал 25 из 27 возможных очков в домашних матчах против "Сток Сити" в рамках Премьер-Лиге. Единственная осечка случилась в прошлом сезоне.

В последний раз "гончары" обыгрывали "красных дьяволов" на выезде в далеком 1976 году. Тогда "Сток" одержал отпраздновал победу со счетом 1:0.

Любопытно, что "Сток" ни разу не проиграл матч Премьер-Лиги в понедельник (3 победы и 5 ничьих), а "Манчестер Юнайтед" уступил лишь однажды в 29 домашних поединках в первый день недели (21 победа и 7 ничьих).

Антони Мартиаль принял непосредственное участие в трех забитых голах в двух домашних встречах против "Стока" (2 гола и 1 ассист), отличившись в обоих матчах.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Шоу, Матич, Погба, Мата, Лингард, Мартиаль, Лукаку

Сток Сити: Батленд, Бауэр, Кэмерон, Зума, Виммер, Флетчер, Аллен, Диуф, Шакири, Шупо-Мотинг, Крауч

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити":

"Манчестер Юнайтед" – явный фаворит, тут даже и говорить не о чем. Любой другой результат, кроме победы хозяев будет воспринят исключительно, как сенсация. Это подтверждается котировками букмекеров, которые на викторию "красных дьяволов" выставляют мизерный коэффициент 1.2. В то время, как цифры на выигрыш "Стока" колеблются в пределах 12.0 до 16.0.

Богдан Архипенко

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