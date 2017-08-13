"Красные дьяволы" вступают в бой: "Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Хэм"

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм"

Стадион: "Олд Траффорд"

Начало матча: 18:00

Арбитр: Мартин Аткинсон

"Манчестер Юнайтед" стартует в новом сезоне АПЛ матчем с "Вест Хэмом". Прошлый сезон нельзя занести в актив Жозе Моуриньо, манкунианцы хоть и выиграли Кубок английской лиги и Лигу Европы, все же действовали неубедительно. "МЮ" очень часто терял очки с командами из нижней части турнирной таблицы, из-за чего стали в итоге самой миролюбивой командой чемпионата (15 ничьих) и заняли лишь шестое место. Лишь победа в Лиге Европы, где англичане также не выглядели уверенно, позволила "Манчестер Юнайтед" попасть в Лигу чемпионов. Теперь же от Жозе Моуриньо ждут улучшения результатов в чемпионате страны, а также достойного выступления в самом престижном турнире Европы.

"Красные дьяволы" в это межсезонье потратили 146 миллионов фунтов, укрепив все линии. В защиту был куплен Виктор Линделеф, игравший ранее за "Бенфику", в полузащиту – бывший игрок "Челси" Неманья Матич. Вместо получившего серьезную травму и не продлившего контракт с клубом Златана Ибрагимовича у "Эвертона" был куплен бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. В обратном направлении последовала легенда красной части Манчестера Уэйн Руни. Форвард вернулся в родной клуб, из которого ушел в 18 лет. Руни уже успел забить за "Эвертон" первый гол после своего возвращения, поразив ворота "Сток Сити", принеся победу "ирискам" в первом туре.

"Вест Хэм" постоянно ставит перед собой высокие цели, однако в последнее время дела у "молотобойцев" не ладятся. В прошлом сезоне они финишировали лишь на десятом месте, Славен Билич часто висел на волоске, но все же доработал чемпионат до конца, однако если в новом сезоне "Вест Хэм" продолжит в том же духе, хорват может лишиться своего поста. В это межсезонье команду покинули лишь Нордтвейт, Флетчер и Рэндолф, а Арбелоа завершил карьеру. Заменить их призваны Харт, Сабалета, Чичарито и Арнаутович.

Интересные факты противостояния:

В прошлом сезоне на "Олд Траффорд" команды сыграли вничью 1:1. В Лондоне "Манчестер Юнайтед" выиграл 2:0.

Команды провели между собой 137 матчей: 65 побед у "Манчестер Юнайтед", 42 – у "Вест Хэма", 30 раз была зафиксирована ничья.

"Вест Хэм" не может выиграть на "Олд Траффорд" с 2007 года.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Дармиан, Джонс, Байи, Валенсия, Матич, Погба, Эррера, Мартиаль, Лукаку, Мхитарян.

"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Рид, Огбонна, Кресуэлл, Обиянг, Нобл, Ланцини, Арнаутович, Антонио, Чичарито.

Прогноз на матч:

"Манчестер Юнайтед" – фаворит матча. Красным дьяволам необходимо начать сезон с домашней победы, особенно в свете не слишком удачного старта "Ливерпуля" и "Челси". Премьер-лига подарила в первом туре ряд неожиданных результатов, поэтому и "Вест Хэм" наверняка намерен продолжить традицию и потрепать нервы фавориту.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Юнайтед" коэффициент 1.30, на ничью – 5.60, на "Вест Хэм" – 11.00.

Вячеслав Горбачев

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