"Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"
"Брайтон" – "Ливерпуль"
Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Фалмер, Англия)
Начало матча: 18:00
Арбитр: Грэм Скотт (Оксфорд)
Среди субботних матчей 15 тура английской Премьер-лиги интерес вызывает встреча "Брайтона" и "Ливерпуля" на стадионе "Амэкс". Один из лидеров чемпионата будет противостоять новичку элитного дивизиона, который довольно уверенно держится на данный момент в когорте сильнейших клубов Англии. Интересно, что в чемпионате клубы не пересекались между собой с 1983 года.
"Брайтон" во время своего первого сезона в элитном дивизионе старается больше работать на перспективу, а потому для него главное не вылететь. На данный момент "чайки" даже опережают свои планы, идя по итогам четырнадцати сыгранных туров на десятой строчке в турнирной таблице. В их активе сегодня числится семнадцать набранных пунктов при разнице мячей 13:14 и такими показателями внутри команды пока довольны.
"Брайтон" подходит к этому матчу в весьма неоднозначном состоянии. С одной стороны, этот клуб проиграл лишь в 1 из 7 последних встреч, что для выходца из Чемпионшипа является отличным результатом. Но назвать игру "чаек" в этих встречах зрелищной никак нельзя. Подопечные Хьютона зачастую играют сугубо от обороны, что приводит к малорезультативным поединкам. Отметим, что в прошлом туре "Брайтон" не смог переиграть на своем поле "Кристал Пэлас" – встреча завершилась нулевой ничьей.
"Ливерпуль" исторически привык ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах, в которых участвует. Прежде всего, мысли подопечных Юргена Клоппа связаны сегодня с Лигой чемпионов и внутренним чемпионатом, где после 14 туров "красные" имеют в своем активе 26 пунктов при разнице мячей 28:18. С такими показателями мерсисайдцы занимают пятую строчку в турнирной таблице.
"Ливерпуль" в прошлом туре уже гостил у команды, которая играет в подобной манере, а именно в Стоке. Подопечные Юргена Клоппа без проблем разгромили соперника со счетом 3:0. Дублем отметился лучший бомбардир Премьер-лиги на данный момент – Мохамед Салах. В игре против "Брайтона" мерсисайдцы также являются фаворитами, а учитывая отличную форму гостей, сомнений в их победе мало.
Последний очный матч этих команд состоялся в феврале 2012 года, когда "Ливерпуль" в Кубке Англии разгромил "Брайтон" со счетом 6:2. В том же сезоне мерсисайдцы выиграли у "чаек" и в Кубке Лиги со счетом 2:1.
Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Ливерпуля":
В Премьер-лиге не встречались с 23 марта 1983 года
В 2012 году "Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в Кубке Англии (6:1)
На своем поле "Брайтон" не может выиграть с 24 сентября
"Ливерпуль" не проигрывает в 7 матчах кряду
Ориентировочные составы на игру:
"Брайтон": Райан – Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стивенс, Прёппер, Искьердо, Гросс, Мюррей.
"Ливерпуль": Миньоле – Гомес, Ловрен, Клаван, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.
Прогноз на матч "Брайтон" – "Ливерпуль":
"Ливерпуль" в последнее время демонстрирует достаточно уверенную игру и это заметно по его результатам. В поединке с "Брайтоном" легкой прогулки у "красных" точно не будет, но они все равно должны доказывать свой статус фаворита и записывать себе в актив очередные полноценные три пункта.
Букмекеры уверены в победе мерсисайдцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.45. Успех хозяев поля оценивается ниже – коэффициент 7.00 баллов. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 4.46).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9