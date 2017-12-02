"Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"

"Брайтон" – "Ливерпуль"

Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Фалмер, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Грэм Скотт (Оксфорд)

Среди субботних матчей 15 тура английской Премьер-лиги интерес вызывает встреча "Брайтона" и "Ливерпуля" на стадионе "Амэкс". Один из лидеров чемпионата будет противостоять новичку элитного дивизиона, который довольно уверенно держится на данный момент в когорте сильнейших клубов Англии. Интересно, что в чемпионате клубы не пересекались между собой с 1983 года.

"Брайтон" во время своего первого сезона в элитном дивизионе старается больше работать на перспективу, а потому для него главное не вылететь. На данный момент "чайки" даже опережают свои планы, идя по итогам четырнадцати сыгранных туров на десятой строчке в турнирной таблице. В их активе сегодня числится семнадцать набранных пунктов при разнице мячей 13:14 и такими показателями внутри команды пока довольны.

"Брайтон" подходит к этому матчу в весьма неоднозначном состоянии. С одной стороны, этот клуб проиграл лишь в 1 из 7 последних встреч, что для выходца из Чемпионшипа является отличным результатом. Но назвать игру "чаек" в этих встречах зрелищной никак нельзя. Подопечные Хьютона зачастую играют сугубо от обороны, что приводит к малорезультативным поединкам. Отметим, что в прошлом туре "Брайтон" не смог переиграть на своем поле "Кристал Пэлас" – встреча завершилась нулевой ничьей.

"Ливерпуль" исторически привык ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах, в которых участвует. Прежде всего, мысли подопечных Юргена Клоппа связаны сегодня с Лигой чемпионов и внутренним чемпионатом, где после 14 туров "красные" имеют в своем активе 26 пунктов при разнице мячей 28:18. С такими показателями мерсисайдцы занимают пятую строчку в турнирной таблице.

"Ливерпуль" в прошлом туре уже гостил у команды, которая играет в подобной манере, а именно в Стоке. Подопечные Юргена Клоппа без проблем разгромили соперника со счетом 3:0. Дублем отметился лучший бомбардир Премьер-лиги на данный момент – Мохамед Салах. В игре против "Брайтона" мерсисайдцы также являются фаворитами, а учитывая отличную форму гостей, сомнений в их победе мало.

Последний очный матч этих команд состоялся в феврале 2012 года, когда "Ливерпуль" в Кубке Англии разгромил "Брайтон" со счетом 6:2. В том же сезоне мерсисайдцы выиграли у "чаек" и в Кубке Лиги со счетом 2:1.

Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Ливерпуля":

В Премьер-лиге не встречались с 23 марта 1983 года

В 2012 году "Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в Кубке Англии (6:1)

На своем поле "Брайтон" не может выиграть с 24 сентября

"Ливерпуль" не проигрывает в 7 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Брайтон": Райан – Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стивенс, Прёппер, Искьердо, Гросс, Мюррей.

"Ливерпуль": Миньоле – Гомес, Ловрен, Клаван, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз на матч "Брайтон" – "Ливерпуль":

"Ливерпуль" в последнее время демонстрирует достаточно уверенную игру и это заметно по его результатам. В поединке с "Брайтоном" легкой прогулки у "красных" точно не будет, но они все равно должны доказывать свой статус фаворита и записывать себе в актив очередные полноценные три пункта.

Букмекеры уверены в победе мерсисайдцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.45. Успех хозяев поля оценивается ниже – коэффициент 7.00 баллов. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 4.46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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