"Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"

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"Красные" в гостях у "чаек": "Брайтон" принимает "Ливерпуль"

"Брайтон" – "Ливерпуль"

Стадион: "Амэкс Стэдиум" (Фалмер, Англия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Грэм Скотт (Оксфорд)

Среди субботних матчей 15 тура английской Премьер-лиги интерес вызывает встреча "Брайтона" и "Ливерпуля" на стадионе "Амэкс". Один из лидеров чемпионата будет противостоять новичку элитного дивизиона, который довольно уверенно держится на данный момент в когорте сильнейших клубов Англии. Интересно, что в чемпионате клубы не пересекались между собой с 1983 года.

"Брайтон" во время своего первого сезона в элитном дивизионе старается больше работать на перспективу, а потому для него главное не вылететь. На данный момент "чайки" даже опережают свои планы, идя по итогам четырнадцати сыгранных туров на десятой строчке в турнирной таблице. В их активе сегодня числится семнадцать набранных пунктов при разнице мячей 13:14 и такими показателями внутри команды пока довольны.

"Брайтон" подходит к этому матчу в весьма неоднозначном состоянии. С одной стороны, этот клуб проиграл лишь в 1 из 7 последних встреч, что для выходца из Чемпионшипа является отличным результатом. Но назвать игру "чаек" в этих встречах зрелищной никак нельзя. Подопечные Хьютона зачастую играют сугубо от обороны, что приводит к малорезультативным поединкам. Отметим, что в прошлом туре "Брайтон" не смог переиграть на своем поле "Кристал Пэлас" – встреча завершилась нулевой ничьей. 

"Ливерпуль" исторически привык ставить перед собой только самые высокие задачи во всех турнирах, в которых участвует. Прежде всего, мысли подопечных Юргена Клоппа связаны сегодня с Лигой чемпионов и внутренним чемпионатом, где после 14 туров "красные" имеют в своем активе 26 пунктов при разнице мячей 28:18. С такими показателями мерсисайдцы занимают пятую строчку в турнирной таблице.

"Ливерпуль" в прошлом туре уже гостил у команды, которая играет в подобной манере, а именно в Стоке. Подопечные Юргена Клоппа без проблем разгромили соперника со счетом 3:0. Дублем отметился лучший бомбардир Премьер-лиги на данный момент – Мохамед Салах. В игре против "Брайтона" мерсисайдцы также являются фаворитами, а учитывая отличную форму гостей, сомнений в их победе мало.

Последний очный матч этих команд состоялся в феврале 2012 года, когда "Ливерпуль" в Кубке Англии разгромил "Брайтон" со счетом 6:2. В том же сезоне мерсисайдцы выиграли у "чаек" и в Кубке Лиги со счетом 2:1.

Интересные факты противостояния "Брайтона" и "Ливерпуля":

В Премьер-лиге не встречались с 23 марта 1983 года

В 2012 году "Ливерпуль" разгромил "Брайтон" в Кубке Англии (6:1)  

На своем поле "Брайтон" не может выиграть с 24 сентября  

"Ливерпуль" не проигрывает в 7 матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Брайтон": Райан – Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Нокар, Стивенс, Прёппер, Искьердо, Гросс, Мюррей.

"Ливерпуль": Миньоле – Гомес, Ловрен, Клаван, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.

Прогноз на матч "Брайтон" – "Ливерпуль":

"Ливерпуль" в последнее время демонстрирует достаточно уверенную игру и это заметно по его результатам. В поединке с "Брайтоном" легкой прогулки у "красных" точно не будет, но они все равно должны доказывать свой статус фаворита и записывать себе в актив очередные полноценные три пункта. 

Букмекеры уверены в победе мерсисайдцев, предлагая на их победу коэффициент – 1.45. Успех хозяев поля оценивается ниже – коэффициент 7.00 баллов. Хорошая ставка и на ничейный исход (средний коэффициент – 4.46).       

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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