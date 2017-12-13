"Красным дьяволам" под горячую руку: "Борнмут" едет в гости к "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут"

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер, Англия)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Грэм Скотт (Оксфордшир)

В рамках 17 тура английской Премьер-лиги один из лидеров чемпионата "Манчестер Юнайтед" примет скромный "Борнмут". Команда Жозе Моуринью рассчитывает реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в дерби тремя днями ранее, в то время как коллектив Эдди Хау, находящийся от зоны вылета на расстоянии трех очков, не прочь сотворить сенсацию на "Олд Траффорд". Как, например, это было 4 марта текущего года, когда "вишни" отобрали очки у манкунианцев на их же поле (1:1).

"Манчестер Юнайтед" в прошлом туре потерял реальную возможность не только сократить отставание от лидера турнирной таблицы, но и значительно повысить свои шансы вмешаться в борьбу за чемпионский титул. В манкунианском дерби подопечные Жозе Моуринью уступили "горожанам" (1:2). После этой игры португальский наставник "красных дьяволов" заявил, что борьба за чемпионство окончена. Однако, думается, Моуринью немного лукавил. До финиша чемпионата еще добрые 21 тур и всякое может произойти, причем с любой командой. Отставание в 11 очков не выглядит безнадежным. Тем более что в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" остался на втором месте.

Стоит отметить, что до манкунианского дерби МЮ имел в своем активе прекрасную победную серию на родной арене. "Красные дьяволы" выиграли на "Олд Траффорд" семь матчей кряду, пропустив всего один гол. Поэтому манкунианцам вдвойне важнее победить "Борнмут", дабы вернуть уверенность в свои силы. В предстоящей встрече точно не сыграют Поль Погба из-за дисквалификации, а Эрик Байи и Майкл Кэррик – из-за травм. Под вопросом участие в матче Маркоса Рохо и Маруана Феллайни.

"Борнмут" продолжает борьбу за прописку в Премьер-лиге. В прошлом туре "вишни" сыграли вничью на выезде против "Кристалл Пэлас" (2:2). В тоже время "Борнмут" не побеждал в чемпионате вот уже в четырех матчах подряд. За этот период команда Эдди Хау один раз проиграла и трижды сыграла вничью. Впереди у "вишен" просто сумасшедший календарь. В течение ближайших двух недель южане сыграют в гостях с "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Манчестер Сити" и примут "Ливерпуль". "Борнмут" находится в нижней части турнирной таблицы, а потому команде не остается ничего другого, кроме как стараться цепляться очки в противостояниях с соперниками топ-класса.

Интересные факты противостояния "Манчестера Юнайтед" и "Борнмута":

"Борнмут" забивал в каждом из 4 матчей Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед"

Манкунианцы никогда не проигрывали "вишням" на своем поле

"Борнмут" не выигрывал в Премьер-лиге 4 матча кряду

Последняя встреча команд состоялась в марте текущего года на "Олд Траффорд" и завершилась ничьей (1:1)

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Дармиан, Джонс, Смоллинг, Янг, Эррера, Матич, Лингард, Рэшфорд, Мата, Лукаку.

"Борнмут": Бегович – А.Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниелс, Кук, Серман, Айб, Кинг, Пью, Дефо.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Борнмут":

"Манчестер Юнайтед" в предстоящем поединке будет действовать с позиции силы. Соперник заметно уступает в классе "красным дьяволам", да и реабилитироваться за поражение от "Сити" можно только уверенной победой. При этом "Борнмут" попытается оказать сопротивление одному из лидеров чемпионата, однако зацепиться даже за ничью ему будет крайне сложно.

Букмекеры отдают колоссальное преимущество команде Жозе Моуринью. На победу хозяев поля коэффициент составляет всего-то 1.25 баллов, в то время как на успех "Борнмута" в районе 11.00 баллов. Ничейный исход оценивается примерно в 6.00 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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