"Красный" кризис затягивается: "Лестер" выбивает "Ливерпуль" из Кубка лиги

В рамках первого игрового дня третьего раунда Кубка лиги сошлись два представителя Премьер-Лиги - экс-чемпион Англии "Лестер Сити" в родных стенах принимал "Ливерпуль". История очных противостояний команд в этом турнире не богата и насчитывает всего одну встречу. Когда-то в далеком 1987 году мерсисайдцы взяли верх над "лисами" со счетом 4:1. В общем-то, "красные" – самый титулованный клуб розыгрыша Кубка лиги, имея в своем клубном музее восемь трофеев. У "синих" достижения гораздо более скромные, но также неплохи – три триумфа. А это, например, на один больше, чем у того же лондонского "Арсенала".

Обе команды не очень удачно провели свои последние поединки, поэтому было понятно, что в стане тех и других будут существенны изменения в стартовом составе. Ведь приоритетом является выступления во внутреннем первенстве, а для "Ливерпуля" с этого сезона еще и в Лиге чемпионов. Юрген Клопп все же приберег несколько ключевых исполнителей на кубковый матч, а именно Хендерсона и Вейналдума, которые пропускали матч с "Бернли". Также в старте вышел Коутиньо, который пока только набирает оптимальные кондиции. Крейг Шекспир вынужден был применить ротацию частично из-за того, что много основных игроков пребывает в лазарете. Особенно пострадала позиция правого защитника, которую вынужден был закрывать номинальный опорник Амарти.

С первых же минут мерсисайдцы завладели территориальным преимуществом и принялись вскрывать оборону "Лестера". Уже на шестой минуте голевой момент имел Соланке, но немного не хватило точности английскому форварду. Очень активен был Коутиньо, который изо всех сил старался доказать себе и тренеру, что его место в стартовом составе не может подвергаться сомнениям. "Лестер" лишь изредка выбегал в контратаки, в которых так и не заставил за первые 45 минут матча как следует поработать Данни Уорда.

С началом второй половины встречи хозяева стали действовать агрессивнее, в то время, как гости поубавили. А ближе к экватору второго тайма "лисы" заставили радостно шуметь болельщиков, собравшихся на стадионе "Кинг Пауэр", поведя в счете. Вышедший на замену Синдзи Окадзаки лучше всех сориентировался в ситуации и, обработав мяч, вторым касанием технично отправил сферу точно в угол ворот ливерпульцев. Пропустив гол, "красные" бросились вперед, но атаки гостей по-прежнему выглядели очень робко. Окончательная точка в матче была поставлена 78-й минуте. Неутомимый Окадзаки протащил мяч и отдал на Слимани, который ничего больше не придумал, кроме как мощно пробить из-за пределов штрафной площади и не прогадал – сфера сняла паутину с "девятки" ворот Уорда. В оставшееся время подопечные Шекспира поймали кураж и были близки даже к третьему голу, а мерсисайдцы задолго до финального свистка просто бросили играть.

Таким образом, "Лестер" выбивает "Ливерпуль" из Кубка лиги, чем с одной стороны осложняет, а с другой – облегчает работу Юргену Клоппу, у которого остается теперь всего два фронта реализации, как собственных, так и командных амбиций..

"Лестер Сити" – "Ливерпуль" – 2:0

Голы: Окадзаки, 65 – 1:0, Слимани, 78 – 2:0

"Лестер Сити": Хамер, Амарти (Чаудхари, 84), Драгович, Морган, Чилуэлл, Олбрайтон, Иборра, Ндиди, Грэй, Слимани, Ульоа (Окадзаки, 52)

"Ливерпуль": Уорд, Фланаган, Гомез, Клаван, Робертсон, Хендерсон, Груйич, Вейналдум (Ингз, 74), Окслейд-Чемберлен, Коутиньо (Вудберн, 46), Соланке

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Шальке" - "Бавария" | http://soccernews.ru