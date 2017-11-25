"Красный" Мерсисайд против "синего" Лондона: "Ливерпуль" принимает "Челси"

"Ливерпуль" – "Челси"

Стадион: "Энфилд Роуд " (Ливерпуль)

Начало матча: 20:30

Арбитр: Майкл Оливер

Субботняя программа 13-го тура английской Премьер-Лиги завершится центральным событием, в рамках которого на "Энфилде" сойдутся два тяжеловеса "Ливерпуль" и "Челси". Матчи между этими коллективами просто не могут быть неинтересными. Вспоминая прошлый сезон, Юрген Клопп тогда еще новичка на Туманном Альбионе Антонио Конте разобрал на "Стэмфорд Бридж", но во втором круге чемпионата, уже идущий лидером итальянский специалист сделал правильные выводы и вместе со своими подопечными приехал в Мерсисайд, чтобы грамотно отыграть на ничью, держа в голове атакующую мощь "красной" команды.

К очному противостоянию, что "Ливерпуль", что "Челси" подходят в отличной форме, только с разным настроением. Дело все в том, что на неделе "красные" и "синие" играли свои матчи в Лиге Чемпионов и если лондонцы решили вопрос выхода в 1/8 финала, разгромив на выезде "Карабах", то мерсисайдцы упустили такую возможность, позволив "Севилье" вырвать ничья, ведя по ходу встречи со счетом 3:0.

Тем не менее, Премьер-Лига – совершенно другой турнир, где ставки не менее высокие. Прямо сейчас обе команды являются конкурентами, если не в борьбе за чемпионский титул, то за место в топ-4. Здорово просев с начала осени, подопечные Клоппа стали наверстывать и к 13 туру с 22 баллами в активе взобрались на пятую строчку турнирной таблицы. По ходу сезона возникает ощущение, что "пенсионеры" выступают гораздо лучше "скаузеров", но при этом пока набрали всего на три очка больше, замыкая первую тройку.

Важно отметить, что и у тех, и других понемногу возвращаются в строй травмированные игроки. Наконец-то, после длительного лечения доступен Адам Лаллана, но в стартовый состав на матч с "Челси" он вряд ли будет включен. То же самое, сожно сказать и про основного правого защитника лондонцев Виктора Мозеса.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Челси":

"Ливерпуль" ни разу не уступил "Челси" в последних пяти матчах в рамках Премьер-Лиги, но при этом лондонцы ни разу не проиграли в крайних пяти выездах на "Энфилд".

Любопытно, что ливерпульцы и лондонцы при 50 очных противостояниях в рамках АПЛ имеют полный паритет. На счету каждой из команд по 19 побед, причем по 13 домашних виктория и шести выездных.

С тех пор, как Юрген Клопп возглавил "красных", его подопечные набрали больше всего очков в матчах против команд из "большой шестерки" в рамках АПЛ (37 в 22 матчах), опередив идущий следом "Челси" (31 в 22 матчах).

Экс-футболист "Челси" Мохамед Салах в первых 12 матчах за "Ливерпуль" забил девять голов, а это больше, чем любой другой новичок мерсисайдского клуба в Премьер-Лиге.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Морено, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста, Канте, Бакайоко, Алонсо, Фабрегас, Азар, Мората

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Челси":

Явного фаворита в подобных матчах нет, но, учитывая то, что поединок состоится на "Энфилде" – все же больше шансов на победу имеет местная команда. Букмекеры также небольшое преимущество отдают "Ливерпулю", оценивая их победу в 2.1. В то время, как коэффициент на выигрыш "Челси" в среднем составляет 3.4.

Богдан Архипенко

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