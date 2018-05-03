Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Редакция SoccerNews подводит итоги 1/2 финала Лиги Чемпионов.

Третий финал кряду

Как и предполагалось, ответный поединок между "Реалом" и "Баварией" получился очень интересным и до конца интригующим, хоть и дальше прошел фаворит пары – мадридский клуб. Проиграв дома со счетом 2:1, мюнхенцам нужно было забивать как минимум два и не пропустить ничего. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" начался лихо: уже на третьей минуте гости отметились голом благодаря результативному выстрелу Йозуа Киммиха.

Пропустив мяч и памятуя об ответном матче с "Ювентусом", "сливочные" не стали играть по счету, а мгновенно взвинтили темп и тут же отыгрались: сразу трех защитников немецкого клуба оттянул на себя Роналду и абсолютно свободный Бензема ударом головой спокойно расстрелял владения Ульрайха после великолепной подачи Марсело. Как и в первой встрече, "Бавария" играла гораздо лучше, создавала больше опасных моментов, но опять-таки подводила реализация. Снова ужасно сыграли акулы атаки мюнхенцев Франк Рибери и Роберт Левандовски. А когда у подопечных Юппа Хайнкеса все получалось, то выручал мадридцев Кейлор Навас, который снова в нужный момент продемонстрировал свое мастерство. А в самом дебюте второго тайма гости поставили себя в очень сложное положение: под прессингом игроков "Реала" Толиссо принял чудовищное решение отпасовать назад на своего голкипера, а тот выбегая на мяч, поскользнулся и набегающему Бензема ничего не оставалось, кроме как отправить сферу в пустые ворота.

В распоряжении "Баварии" был еще целый тайм, чтобы забить необходимые для прохода два мяча. И надо отдать должное чемпиону Германии, они упирались до последнего, но сподобились всего еще на один гол, который в ворота своей бывшей команды провел Хамес Родригес.

Таким образом, "Реал" вышел в четвертый финал Лиги Чемпионов за последние пять лет и третий кряду, в которых непременно одерживал победу.

Ключевая статистика

1. "Реал" - первая команда после "Ювентуса" (1996-1998), которая вышла в финал Лиги Чемпионов третий сезон подряд.

2. В Киеве "Реал" проведет свой 16-й финал Кубка чемпионов - это рекорд.

3. Для "Реала" это будет 20-й еврокубковый финал (считаются только турниры с плей-офф), что также является рекордом.

4. Зидан не проиграл с "Реалом" ни одного двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги чемпионов (11 побед).

5. В активе Карима Бензема 55 голов в основной сетке турнира.

6. Хамес Родригес - седьмой игрок, забивавший в Лиге чемпионов как за "Реал", так и в ворота "Реала".

Ливерпуль снова проваливает концовку

Неделю назад на "Энфилде" "Ливерпуль" и "Рома" отыграли какой-то сумасшедший матч, в котором мерсисайдцы просто должны были расставлять все точки над "i", но ведя по ходу поединка со счетом 5:0, хозяева слили концовку, пропустив два мяча и таким образом подарив надежду на спасение римлянам. Как и обещал Юрген Клопп, его ребята вышли на поле "Олимпико" не для того, чтобы отстаивать имеющееся преимущество. В дебюте матча Садио Мане открыл счет и поставил задачу перед итальянским клубом еще более сложную – нужно было забивать уже четыре мяча. Но прошло всего шесть минут и командам снова пришлось начинать все с нуля. "Роме" помог несчастный случай у ворот Кариуса, когда Ловрен, выбивая мяч из штрафной, попал в голову Милнеру и залетел точно в угол. Пожалуй, ключевое событие матча случилось на экваторе первого тайма: Вейналдум снова вывел "красных" вперед, после чего "джаллоросси" откровенно посыпались и просто перестали верить в себя, впрочем, как и их изначально громогласные фанаты.

"Ливерпуль" не был бы самим собой, если бы не испортил картину своим наплевательским отношением к делу во второй половине встречи. Подопечные Клоппа откровенно переключились на эконом-режим, дабы поберечь силы на ближайший матч с "Челси", из-за чего поплатились проигрышем. Сначала в начале второй 45-ти минутки Джеко снова привел "Рому" в чувство, а уже в концовке поединка, когда мерсисайдцы окончательно бросили играть, дубль оформил Наингголан. В итоге, как первый матч, так и второй оставил по себе яркие, но смешанные чувства. С одной стороны, "красные", как команда на порядок сильнее "волков" и общий результат закономерный, а с другой – расхлябанность "Ливерпуля", особенно в концовке матчей не может не настораживать перед финальным сражением в Киеве.

Ключевая статистика

1. В двух матчах забито 13 мячей - это повторение рекорда Лиги чемпионов (в сезоне 2008/2009 "Бавария" разгромила "Спортинг" с общим счетом 12:1).

2. "Ливерпуль" сыграет в финале Лиги чемпионов в третий раз и впервые с 2007 года.

3. Мерсисайдцы проиграли впервые в текущем турнире.

4. В этой Лиге чемпионов, включая квалификацию, команда Клоппа забила 46 голов.

5. В восьми последних матчах Лиги чемпионов Мане отличился девять раз.

6. В 24-м матче Лиги чемпионов Наингголан наконец забил первые голы в турнире.

7. Джеко отличился в пятом матче Лиги чемпионов кряду.

Ужасная работа арбитров

Подводя итоги вторых полуфинальных встреч, к сожалению, нельзя обойти стороной вопрос судейства. Главная претензия к Джюнейту Чакыру, который обслуживал матч "Реал" - "Бавария", как он мог проглядеть попадание мяча в руку Марсело в концовке первого тайма после прострела Киммиха. Это должна была быть желтая карточка и пенальти, но ни главный арбитр, ни один из его помощников не зафиксировали нарушение. Судья римского поединка словенец Дамир Скомина со своими товарищами наошибался на весь год вперед, причем в обе стороны. Во-первых, боковые арбитры частенько не могли определить офсайд или же его отсутствие. Кстати, именно по этой причине мерсисайдцы доиграли матч в полном составе (момент с фолом Кариуса на Джеко на 49-й минуте). В первом тайме судья решился поставить пенальти в ворота римлян за откровенный фол на Мане и за игру рукой Наингголана в собственной штрафной. Во втором тайме самой вопиющей ошибкой арбитра является не назначение пенальти за опять-таки блокировку рукой Александер-Арнольдом удара Эль-Шаарави. Частично Скомина реабилитировался перед "джаллоросси", когда уже на последней компенсированной минуте указал на "точку" после того, как мяч попал в руку Клавану. Но в этом случае нарушение одиннадцатиметровый был высосан из пальца.

Символическая сборная

Вратарь: Кейлор Навас ("Реал")

Защита: Йозуа Киммих ("Бавария"), Матс Хуммельс ("Бавария"), Костас Манолас ("Рома"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащита: Раджа Наингголан ("Рома"), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Хамес Родригес ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль")

Нападение: Карим Бензема ("Реал"), Эдин Джеко ("Рома")

Богдан Архипенко

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