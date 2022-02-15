Крауч назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Питера Крауча

Известный в прошлом английский футболист Питер Крауч рассказал, какие команды считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"АПЛ доминирует в Европе. Это классный период для английского футбола. За последние три года были два английских финала, и это говорит обо всём. Нельзя исключать, что в этом году будет третий такой финал.

Мои фавориты - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", мне тяжело выбрать кого-то из них. У действующего победителя "Челси" тоже хорошие шансы на защиту титула. Сомнения у меня только в отношении "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Крауча Daily Mail.

Напомним, что сегодня стартует плей-офф ЛЧ. Финал турнира должен состояться 28 мая в Санкт-Петербурге.

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