Крауч назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

Теги питер краучманчестер ситиливерпуль

Крауч назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Питера Крауча

Известный в прошлом английский футболист Питер Крауч рассказал, какие команды считает главными претендентами на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"АПЛ доминирует в Европе. Это классный период для английского футбола. За последние три года были два английских финала, и это говорит обо всём. Нельзя исключать, что в этом году будет третий такой финал.

Мои фавориты - "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", мне тяжело выбрать кого-то из них. У действующего победителя "Челси" тоже хорошие шансы на защиту титула. Сомнения у меня только в отношении "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Крауча Daily Mail.

Напомним, что сегодня стартует плей-офф ЛЧ. Финал турнира должен состояться 28 мая в Санкт-Петербурге.

Не пропустите: Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов