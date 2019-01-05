Крауч оценил шансы "Челси" на чемпионство

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Крауч оценил шансы "Челси" на чемпионство

Форвард "Сток Сити" Питер Крауч высказался о шансах "Челси" на победу в АПЛ.

По словам Крауча, "Челси" несмотря на бодрый старт не сможет в этом сезоне стать чемпионом. В качестве аргументов Крауч отметил, что "синие" на данный момент забили меньше всех голов среди топ-6 команд АПЛ. Также Крауч заметил, что после ухода Диего Косты у "Челси" нет форварда, который смог бы забить 30 голов за сезон, как Харри Кейн , Мохамед Салах или Серхио Агуэро.

После 21 тура "Челси" идет на 4-й позиции в АПЛ и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 10 очков.

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