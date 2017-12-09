Крауч поставил Кейна в один ряд с Роналду и Месси

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Крауч поставил Кейна в один ряд с Роналду и Месси

Форвард "Сток Сити" Питер Крауч лестно отозвался о нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

"Сегодня я могу с уверенностью сказать, что теперь когда-то 17-летний мальчишка, который ничем не выделялся, стоит в одном ряду с Месси и Роналду в том, что касается забитых за год голов. Кейн приезжал в Чигуэлл, чтобы учиться у нас, а в следующей игре уже я попытаюсь взять на вооружение что-нибудь из его игры.

Он по-настоящему заявил о себе как об футболисте мирового класса в феврале, когда "Сток" гостил на "Уайт Харт Лейн". Голевых ситуаций в матче почти не было, но он использовал два полумомента, а потом добил нас, оформив хет-трик" - приводят слова Крауча английские СМИ.

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