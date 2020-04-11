Крауч: "Пожалел об уходе из "Ливерпуля", когда увидел, что шанс получают Воронин и Нгог"

Известный в прошлом английский футболист Питер Крауч признался, что в своё время желал об уходе из "Ливерпуля".

Напомним, что нападающий выступал за "красных" с 2005 по 2008 год, после чего перешёл в "Портсмут".

"Уход из "Ливерпуля" в 2008 году до сих пор не даёт мне покоя. Рафа Бенитес был рад отпустить меня, так как я был игроком запаса. Но когда спустя 18 месяцев я увидел, что шанс получают Андрей Воронин и Давид Нгог, я пожалел, что не остался. Нельзя легко покидать такую команду, как "Ливерпуль", - цитирует Крауча Daily Mail.

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