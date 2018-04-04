Крауч прокомментировал второй гол Роналду в ворота Буффона

Форвард "Сток Сити" Питер Крауч прокомментировал второй гол ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Так, в своем твиттере 37-летний нападающий написал: "Лишь немногие из нас могут это сделать ".

Таким образом, Крауч намекнул на свой гол, который он забил в 2003-м году в составе "Ливерпуля" "Галатасараю".

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