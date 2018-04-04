Крауч прокомментировал второй гол Роналду в ворота Буффона

Теги питер краучкриштиану роналдуреал мадридювентус

Крауч прокомментировал второй гол Роналду в ворота БуффонаФорвард "Сток Сити" Питер Крауч прокомментировал второй гол ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона во вчерашнем матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Так, в своем твиттере 37-летний нападающий написал: "Лишь немногие из нас могут это сделать".

Таким образом, Крауч намекнул на свой гол, который он забил в 2003-м году в составе "Ливерпуля" "Галатасараю".

Не пропустите: видео второго гола Роналду в ворота Буффона. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Реал супер! Роналду-супер! Гол-супер!!! а ведь Месси так не смог бы забить никогда! Силенок бы не хватило!

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