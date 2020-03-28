Крауч рассказал о своей встрече с Роналдо на пляже

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Крауч рассказал о своей встрече с Роналдо на пляже

Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч высказался о легендарном бразильце Роналдо.

"Больше всего я хотел бы сыграть с Роналдо в одной команде. Я думаю, у нас разные стили, но 90 минут с ним стали бы главным событием в моей жизни.

Я как то встретился с ним на пляже на Ибице. Он выпивал одну за другой банку пива и удерживал на животе пепельницу. Я решил воспользоваться случаем и сделать с ним фото.

Я думал, что он скажет "О, Крауч!". Но он даже не знал кто я такой. Мы сфотографировались и я ушел, а он и понятия не имел, что я футболист", - приводит слова Крауча Daily Mail.

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