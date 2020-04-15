Крауч расставил пятерку легендарных футболистов по порядку

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Крауч расставил пятерку легендарных футболистов по порядку

Экс-игрок сборной Англии Питер Крауч расставил по порядку (от лучшего к худшему) пятерку легендарных футболистов из предложенных.

Первое место досталось Роналдо, вторым стал Зинедин Зидан, в тройку попал Роналдиньо, четвертый - Пол Скоулз, а замкнул пятерку Хави.

Роналдо оказал огромное влияние на множество футболистов, поэтому нельзя его называть толстяком. Он один из лучших футболистов в истории. Роналдо настолько хорош, что с лишним весом забивал по 30 голов за сезон.

Зидана я поставил выше Роналдиньо, так как он был лучше. Было сложно поставить Хави на пятое место. Я люблю игроков, из-за игры которых хочется вскочить с места. Я поставил Скоулза выше потому, что он больше влиял на игру. Хави - один из лучших на своей позиции, однако Скоулз мог делать все что угодно - забивать головой, забивать с любой позиции, появляясь как бы из ниоткуда, и в то же время вести игру, как Хави. У него больше навыков", - приводит слова Крауча ВВС.

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