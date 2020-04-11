Крауч составил символическую сборную легионеров АПЛ

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Крауч составил символическую сборную легионеров АПЛ

Известный в прошлом английский футболист Питер Крауч представил свою версию символической сборной из легионеров, выступавших в АПЛ.

Вратарь: Петер Шмейхель;

Защитники: Патрис Эвра, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Денис Ирвин;

Полузащитники: Давид Силва, Патрик Виейра, Кевин де Брюйне;

Нападающие: Деннис Бергкамп, Джанфранко Дзола, Тьерри Анри. 

Не пропустите: Крауч: "Пожалел об уходе из "Ливерпуля", когда увидел, что шанс получают Воронин и Нгог". | http://soccernews.ru
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