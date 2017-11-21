Крауч установил рекорд АПЛ

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Крауч установил рекорд АПЛ

Форвард "Сток Сити" Питер Крауч вышел на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона".

Таким образом, 36-летний футболист в 143-й раз в карьере появился на поле со скамейки запасных в поединке АПЛ.

Как сообщает Opta, Крауч стал рекордсменом английского первенства по количеству выходов на замену, превзойдя достижение Шолы Амеоби (142). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
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20 Кристал Пэлас 12 5
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