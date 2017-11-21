Крауч установил рекорд АПЛ

Форвард "Сток Сити" Питер Крауч вышел на замену в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона".

Таким образом, 36-летний футболист в 143-й раз в карьере появился на поле со скамейки запасных в поединке АПЛ.

Как сообщает Opta, Крауч стал рекордсменом английского первенства по количеству выходов на замену, превзойдя достижение Шолы Амеоби (142). | http://soccernews.ru