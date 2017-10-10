Форвард "Сток Сити" Питер Крауч внесён в книгу рекордов Гиннеса, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 36-летний футболист отмечен за рекордное число голов, забитых головой в рамках английской Премьер-лиги (51).

"Классные ощущения. Быть рекордсменом, а особенно в АПЛ, само по себе круто. Я очень горжусь" - сказал сам Крауч.

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