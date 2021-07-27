Кравцов поделился эмоциями от дебюта за "Зенит"

Фото: сайт "Зенита"

Хавбек "Зенита" Кирилл Кравцов высказался о своем дебюте за клуб.

Напомним, что Кравцов дебютировал в марте в матче против "Ахмата".

"Выходишь и видишь рядом Дзюбу, Барриоса. Яркие фонари, освещение. Трибуны кричат. Первую минуту просто бегал и смотрел. Потом пару раз коснулся мяча и стало проще. Однако когда выходишь, действительно, колотится сердце. Там ещe матч так складывался, что молодые вряд ли бы вышли. Сидел и следил за игрой. Потом забили четвeртый, и нам сказали готовиться.

Близкие ходили на матчи, когда в заявку не попадал. На "Ахмате" не было. Потом пришли на игру против "Ротора", когда я получил шрам. Сказал им больше не приходить", - приводит слова Кравцова "Чемпионат".

В прошлом сезоне Кравцов принял участие в четырех матчах.

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