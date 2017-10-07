Кравец пропустит матч против Хорватии

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Кравец не поможет своей национальной команде в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 против Хорватии.

28-летний футболист получил жёлтую карточку в поединке с Косово и теперь из-за перебора предупреждений будет вынужден пропустить игру с "шашечными".

Напомним, что матч Украина - Хорватия состоится в Киеве 9 октября.

Не пропустите: Шевченко прокомментировал победу над Косово. | http://soccernews.ru