Кравец стал игроком "Кайсериспора"

"Кайсериспор" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда киевского "Динамо" Артёма Кравца.

28-летний футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2021 года.

Кравец является воспитанником "Динамо", за основную команду киевлян выступал с 2007 года, сыграл 126 матчей и забил 37 голов. Сдавался в аренду "Арсеналу", "Штутгарту" и "Гранаде". За сборную Украины сыграл 20 матчей и забил 7 голов.

Не пропустите: Насри грозит четырёхлетняя дисквалификация. | http://soccernews.ru