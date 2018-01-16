Кравец стал игроком "Кайсериспора"

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Кравец стал игроком "Кайсериспора"

"Кайсериспор" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда киевского "Динамо" Артёма Кравца.

28-летний футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2021 года.

Кравец является воспитанником "Динамо", за основную команду киевлян выступал с 2007 года, сыграл 126 матчей и забил 37 голов. Сдавался в аренду "Арсеналу", "Штутгарту" и "Гранаде". За сборную Украины сыграл 20 матчей и забил 7 голов.

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