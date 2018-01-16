Кравец стал игроком "Кайсериспора"
"Кайсериспор" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда киевского "Динамо" Артёма Кравца.
28-летний футболист присоединился к турецкому клубу на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2021 года.
Кравец является воспитанником "Динамо", за основную команду киевлян выступал с 2007 года, сыграл 126 матчей и забил 37 голов. Сдавался в аренду "Арсеналу", "Штутгарту" и "Гранаде". За сборную Украины сыграл 20 матчей и забил 7 голов.
Не пропустите: Насри грозит четырёхлетняя дисквалификация. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
-
Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане
-
"Бетис" – "Леганес" - 3:2 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" - 3:0 (обзор)
-
"Бетис" дома добыл непростую победу над "Леганесом"
-
Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"
-
"Рубин" и тульский "Арсенал" поборются за Новосельцева
-
Филипе Луис восстановился после травмы
-
Дзюба может перебраться во Францию
-
Кравец стал игроком "Кайсериспора"
-
"Рома" нацелилась на защитника "Хоффенхайма"
-
У Габулова может появиться конкурент из Украины
-
"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору
-
"Атлетик" согласовал переход румынского защитника
-
"Ростов" может подписать ещё одного исландца
-
ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе
-
Гендиректор "Уфы" подтвердил интерес к Дзюбе
-
"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова
-
Форвард "Шальке" Авдияй продолжит карьеру в Голландии
-
Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8