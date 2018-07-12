Крайние меры: Клопп готов сделать основным вратарём "Ливерпуля" дублёра Кариуса и Миньоле

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Крайние меры: Клопп готов сделать основным вратарём "Ливерпуля" дублёра Кариуса и Миньоле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может радикально подойти к решению вратарской проблемы.

Как сообщает Liverpool Echo, наставник "красных" готов во время предсезонной подготовки сделать ставку на номинально третьего голкипера команды Дэни Уорда.

Клопп недоволен игрой Лориса Кариуса и Симона Миньоле, поэтому намерен дать шанс проявить себя 25-летнему валлийцу, сыгравшему в прошлом сезоне всего 1 матч.

Не пропустите: "Ливерпуль" вернулся к вопросу усиления вратарской позиции. | http://soccernews.ru

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