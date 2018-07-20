Креативность зашкаливает: Nike создал одинаковые формы для "Барселоны" и "Тоттенхэма"

Сеть рассмешили новые формы "Барселоны" и "Тоттенхэма", которые кардинально похожи друг на друга.

Компания Nike не слишком старалась и сделала гостевую форму англичан точно такой же, как и тренировочный комплект каталонцев.

Этот факт очень разозлил фанатов "Тоттенхэма", которые раскритиковали американского производителя экипировки.

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