Кремль озвучил планы Путина на финал ЧМ-2018

Кремль озвучил планы президента России Владимира Путина на финальный матч ЧМ-2018.

"15 июля Владимир Путин посетит церемонию закрытия Чемпионата Мира по футболу - 2018 и посмотрит финальный матч между сборными командами Франции и Хорватии, который пройдёт на стадионе "Лужники". Также глава государства примет участие в награждении победителя чемпионата" - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, что финал ЧМ-2018 состоится в воскресенье в 18:00 мск.

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