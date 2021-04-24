Кремль убедил Абрамовича отказаться от участия в Суперлиге Европы

Фото ТАСС / Алексей Никольский

СМИ узнали причину отказа лондонского "Челси" от участия в Суперлиге Европы.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung утверждает, что к этому приложило руку политическое руководство России.

Якобы владелец "синих" Роман Абрамович получил письмо из Кремля, в котором ему указали на то, что новый турнир противоречит интересам страны.

Дело в том, что "Газпром" является главным спонсором Лиги Чемпионов, которая в случае запуска Суперлиги отошла бы на второй план.

Источник подчеркнул, что бизнесмен не захотел портить отношения с российским президентом Владимиром Путиным, поэтому "Челси" одним из первых отрёкся от созданного проекта.

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