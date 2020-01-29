"Крепись, молодежь". ЦСКА креативно сообщил о прибытии Березуцких на сбор в Испанию
Заместители генерального директора ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие прилетели на сбор московского клуба в испанский Кампоамор.
"Даже не знаем, как лучше подписать это фото. Крепись, молодежь, бати в здании", – сообщается в официальном Twitter "армейцев".
37-летний Алексей выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 годы. За этот период он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выиграл Кубок России, шесть раз - Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Его брат-близнец Василий играл за московский клуб с 2002 по 2018 годы. В его активе такой же список трофеев.
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