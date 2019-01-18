Крепкие орешки: 5 игроков, которые показали самый большой прирост в цене за последние полгода. Часть первая.

В течении первой части сезона 2018/19 на футбольном горизонте появилось немало игроков, которые очаровали своей игрой и хорошенько выросли в цене. И, возможно, их ценники не добавили столь много миллионов, как требовалось, зато рост по сравнению со стартовой цифрой просто невероятный. Портал Soccernews решил детальней рассказать о 10 футболистах, который показали лучший процентный рост своей трансферной стоимости на протяжении полугодия. Сегодня говорим о 5 из них.

Марио Эрмосо ("Эспаньол", центральный защитник)

Трансферная стоимость: 18 млн евро.

Прирост: 300%

23-летний центральный защитник является воспитанником мадридского "Реала". Футболист прошел все уровни молодежных команд "сливочных", однако летом 2017 году оказался ненужным в Мадриде и последовал в столицу Каталонии в статусе свободного агента. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей в составе "попугаев" и забил 2 гола. Что интересно, именно Эрмосо был главным оплотом обороны "Эспаньола", когда те шли в зоне Лиги Чемпионов и имели чуть ли не лучшую оборону в лиге (октябрь-ноябрь). За это Марио даже заслужил вызов в сборную и смог дебютировать в составе "фурии рохи" в товарищеской встрече против Боснии и Герцеговины 18 ноября. Что интересно, мастером отборов и дисциплины испанца назвать сложно. Его главными качествами являются умение отдать своевременную длинную передачу и хорошвю цепкость в воздушных единоборствах. Последнее вызывает особое удивление, так как рост Эрмосо не превышает 185 сантиметров. Как бы там ни было, в течении текущего сезона Марио показал выдающейся прогресс и уже сейчас считается одним из наиболее прогрессирующих игроков мира на своей позиции. Вполне возможно, именно он скоро займет место в стареющей линии обороны сборной Испании.

Джек Грилиш ("Астон Вилла", атакующий полузащитник)

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Прирост: 300%

В свое время молодой английский талант подавал большие надежды и его будущее связывали с топ-клубами, в том числе "Ливерпулем" и "Челси". Но сейчас 23-летний атакующий полузащитник застрял в трясине Чемпионшипа, откуда уже который сезон подряд пытается выбраться со своей "Астон Виллой". В текущем сезоне Грилиш показывает небывало хорошую игру. В 22 матчах во всех турнирах он забил 2 гола, сделал 4 результативные передачи и несколько раз признавался лучшим игроком встречи. Но куда важнее, как Джек влияет на структуру игры своей команды. В первой половине сезона он сыграл на 5 разных позициях: от центрального полузащитника, до флангового вингера. Спектр его умений поражает, но главными из них являются дриблинг, точная игра в короткий пас и умение выдать ключевую передачу. Таких у англичанина в среднем 2,2 за матч. После осени 2017 года прогресс Грилиша получается просто космическим, и не исключено, что он готов попробовать свои силы в АПЛ уже в следующем году, пусть даже и в ином клубе. Но, как заявил когда-то главный тренер "Виллы" Стив Брюс, "Грилиш – космический игрок, который уйдет только за магическую сумму".

Пау Лопес ("Бетис", голкипер)

Трансферная стоимость: 18 млн евро

Прирост: 300%

В свои 24 года испанский голкипер "Бетиса" Пау Лопес успел побывать в стане "Тоттенхэма", но так и не смог закрепится в составе. Возможно, в силу того, что позиции Льориса уже много лет непоколебимы. Голкипер родился в Жироне, потому не удивительно, но футбольную карьеру начал в столичном каталонском "Эспаньоле", откуда и перебрался в свой нынешний клуб в начале сезона. Лопес отлично проявил себя в составе "Бетиса". В 19 встречах во всех турнирах он пропустил всего 23 года и помогает своей команде все еще оставаться в борьбе за зону Лиги Чемпионов и трофей Лиги Европы. Хотя, после последнего матча с "Реалом" на Пау обрушилась масса критики. В первую очередь, из-за пропущенного гола со штрафного от Себальоса, который стал решающим в матче, и, возможно, решающим в борьбе за попадание в главный клубный трофей Европы. Сейчас Кике Сетьен строит в Севильи очень симпатичную команду и Пау Лопес является ее неотъемлемой частью.

Николя Пепе ("Лилль", вингер)

Трансферная стоимость: 36 млн евро

Прирост: 300%

Несмотря на трансферную стоимость, "Лилль" оценивает свою главную звезду Николя Пепе в 80 млн евро. В определенные моменты в составе "догов" появляются самородки, которые буквально взрывают команду, и сейчас у французов именно такой период. Главным брилиантом на короне пока второй команды Лиги 1 является именно Николя Пепе. В течении 1,5 года, когда ивуариец перебрался в "Лилль" и "Анже", футболист вырос из очередного африканского таланта в сформировавшегося нападающего, который забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач в 21 встрече текущего сезона. Правый вингер составил отличную пару фланговых нападающих с также прогрессирующем Джонатаном Бамба. Пепе очень силен при передачах в разрез и ключевых передачах. В среднем он обеспечивает как минимум 2 паса под удар в одной встрече. Но главное, чем выделяется Пепе – скорость. Уже по ходу текущего сезона к ивуарийскому вингеру приписывали интерес "Баварии", но, как сообщают авторитетные СМИ, "немецкий Голливуд" отказался от идеи покупки Пепе в пользу подписание более молодого и талантливого Хадсона-Одои из "Челси". Но и без этого нет никаких сомнений, что "нового Жервиньо" выхватят из "Лилля" уже по окончанию сезона, если, конечно, он не сведет свою результативность на нет.

Едер Милитао ("Порту", центральный защитник)

Трансферная стоимость: 31,5 млн евро

Прирост: 337,5%

Бразильский центральный защитник перебрался в чемпионат Португалии этим летом, и сразу же стал лидером "Порту" по оценкам Whoscored. Но особенно этот талант приглянулся любителям серии игр FIFA, ведь компания EA регулярно награждает защитника невероятным потенциалом. Реальная жизнь отличается от футбольного симулятора, но и здесь у Милитао потенциала хоть отбавляй. 12 сентября 2018 года 20-летний игрок даже успел дебютировать за главную команду Бразилии в товарищеском матче против Сальвадора. Что касается клубного сезона, то в 24 встречах за "Порту" Эдер забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, а также является одним из лидеров чемпионата по проценту выигранных верховых единоборств. Единственное, чего не хватает 20-летнему бразильцу – это дисциплины. Но эти проблемы частые не только среди представителей Латинской Америки, а и у европейцев, если им всего-то 20 лет. Как бы там ни было, прогрессу это пока не мешает. Будем наблюдать! Мы ведь знаем, что "Порту" умеет искать таланты и выручать за них отличные деньги.

Продолжение следует!