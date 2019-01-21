Крепкие орешки: 5 игроков, которые показали самый большой прирост в цене за последние полгода. Часть вторая.

В прошлый раз портал Soccernews знакомил своих читателей с первой пятеркой футболистов, которые показали лучший процентный рост своей трансферной стоимости на протяжении первой части текущего сезона. Сегодня предлагаем поговорить о второй пятерке, которая и показала самые феноменальные результаты.

Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, вингер)

Трансферная стоимось: 63 млн евро

Прирост: 366,7%

Английский нападающий Джейдон Санчо показал, возможно, самую выдающеюся игру среди всех молодых футболистов в первой части сезона 2018/19. Его скорость, реализация моментов и способность прийти на помощь в нужный момент обеспечили дортмундской "Боруссии" текущее первое место в Бундеслиги, от которого вечный фаворит в лице "Баварии" отстает уже на 6 баллов. В 24 мачтах во всех турнирах вингер сумел отличится 7 голами и 10 результативными передачами. Отличное развитие отметили и в стане национальной сборной "трех львов". 12 октября 18-летний футболист дебютировал за англичан во встрече Лиги Наций против Хорватии. Наиболее обиженным в данной ситуации, наверное, себя считает "Манчестер Сити", так как путевку в большой футбол игроку дал именно английский гранд, и Гвардиоле очень подошел бы стиль игры Санчо: скорость, умение прострелить, сместиться в центр, ударить и, что самое главное, забить. Нынче Джейдона ставят в один ряд с Мбаппе и считают одним из самых перспективных футболистов в мире.

Жуниор Фирпо ("Бетис", левый защитник-полузащитник)

Трансферная стоимость: 22,5 млн евро

Прирост: 400%

В прошлый раз мы вспоминали о прогрессе Пау Лопеса, теперь пришло время поговорить об еще одном игроке команды Кике Сетьена. Жуниор Фирпо с 2014 года находится в структуре "Бетиса" и прошел многие уровни молодежных команд. В связи с этим севильский клуб вполне может считать его своим воспитанником. И гордится есть чем! Испанец доминиканского происхождения появился в большом футболе, как кажется, просто неоткуда, но за полгода накопил солидный послужной список и уже находится на карандаше у многих именитых клубов. Среди всего прочего, очень активно пишут об интересе мадридского "Реала". Впервые футболист вышел в старте "Бетиса" в прошлом сезоне во встрече 23 тура Ла Лиги против "Депортиво". С тех пор Фирпо терял позицию на поле только по причине травм. Все остальное время он был незаменимым атрибутом "огурцов", который показывал себя как универсал, способный сыграть не только на любой позиции слева, но и в центре защиты или в опорной зоне. Такой игрок определенно подошел бы любому из так называемых "топов". Благодаря позиции латерраля в нынешней системе "Бетиса" Фирпо отлично реализовывает себя как в обороне, так и в атаке. При чем во второй даже лучше. В 18 встречах за клуб он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд, крайний защитник)

Трансферная стоимость: 22,5 млн евро

Прирост: 400%

После того, как посреди сезона в "Реале" сломался Карвахаль, а Одриосола не справлялся со своими обязанностями, фанаты и эксперты во весь голос закричали: "А где Хакими? Он же уже готов!". Возможно, но в начале сезона руководство "сливочных" так не считало и отправило 20-летнего марокканца в Бундеслигу. Там-то Хакими и засиял! Он отлично вписался в игровые схемы Фавра и обеспечил лидеру немецкого чемпионата как надежную (в большинстве случаев) оборонную работу на фланге, так и прекрасные рейды на половину поля противника. В 17 встречах за "шмелей" марокканец забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Что интересно, все три ассиста в рамках Лиги Чемпионов он отдал в одном матче, когда "Боруссия" разгромила мадридский "Атлетико" 4:0. О Хакими говорят очень давно. Он дебютировал за свою национальную сборную еще 11 октября 2016 года во встрече против Канады. Сейчас в копилку 20-летнего футболиста набежали солидные 18 встреч за Марокко. По-видимому, по окончанию нынешнего сезона "Реал" хорошенько подумает, стоит ли отдавать своего быстрого и техничного крайнего защитника в очередную аренду. А может "Боруссия" его выкупит, как сделала с Санчо? Но теперь придется достать из карманов солидную сумму, ведь за последний год футболист подорожал более чем в 5 раз.

Лука Йович ("Айнтрахт", форвард)

Трансферная стоимость: 36 млн евро

Прирост: 400%

Воспитанник сербской "Црвеной Звезды" успел покататься по миру: побыл на Кипре, отыграл в Португалии, теперь вот и в Германию прикатил по арендному соглашению. Летом 2017 Йович приехал в "Айнтрахт", когда его трансферная стоимость равнялась 1,8 млн евро, а сейчас эта цифра выросла до 36 млн, и это еще не предел! Особенно, если смотреть на результативность сербского форварда. Он делит первую строчку голеадорской гонки Бундеслиги с Пако Алькасером – 12 голов в 15 встречах. Если же брать полную статистику, то Йович сыграл за клуб из Франкфурта 23 встречи, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. На данный момент серб составляет отличный атакующий дуэт с Себастьяном Алле. Именно их голы помогаю "Айнтрахту" удерживаться в четверку самых результативных команд Бундеслиги, а также в шестерке общего зачета. Что интересно, возможности футболиста отлично знает работавший с ним в прошлом сезоне нынешний тренер "Баварии" Нико Ковач. Если Лука Йович продолжит штамповать голы, он вполне может пойти на повышение к своему старому-новому тренеру.

Френки Де Йонг ("Аякс", центральный полузащитник)

Трансферная стоимость: 60 млн евро

Прирост: 757,1%

Об одном из игроков "Аякса" – Маттейсе Де Лигте, который в текущем году взял награду "Golden Boy" – знают уже давно, но его одноклубник – Френки Де Йонг – появился на крупных футбольных радарах только вначале прошлого года, а уже сейчас является самым дорогим молодым игроком на позиции центрального полузащитника. Летом 60 млн евро за талантливого голландца предлагала каталонская "Барселона", но "Аяксу" оказалось мало этой суммы. И, скорее, всего, боссы самого титулованного клуба Нидерландов не прогадали. Сейчас на Де Йонга куда больше претендентов, да и суммы в прессе называются все более космические. В текущем сезоне Френки сыграл за "Аякс" 27 встреч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Главной чертой футболиста является универсализм! Голландец одинаково продуктивен, если нужно защищать собственные ворота, быть волнорезом в центре поля или исполнять диспетчерские функции. Нынешняя центральная ось "Аякса" целиком и полностью держится на Де Йонге. Но, на самом деле, ничто не скажет о прогрессе этого футболиста лучше, чем сравнение с великим Йоханом Кройфом.