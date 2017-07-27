Крепкие скандинавы: "Краснодар" с трудом одолел "Люнгбю"

Европейский сезон для "Краснодара" начинался с домашнего матча против датского "Люнгбю". Перед игрой все сходились во мнении, что "быки" значительно превосходят в классе своих соперников. Однако ни о какой недооценке соперника не могло быть и речи, о чем не раз говорили краснодарцы перед матчем. Тем более у команды Шалимова были серьезные кадровые потери, что существенным образом повлияло и на букмекерские котировки.

На первых минутах матча футболисты "Люнгбю" активно шли в атаку и смотрелись даже предпочтительнее хозяев. Вскоре им удалось создать первый опасный момент в матче: Бойсен со штрафного закрутил мяч в левый угол ворот краснодарцев, и только штанга спасла хозяев. В ответной атаке Классон ворвался в штрафную и хлестко пробил по воротам, но голкипер гостей Андерсон был на месте. Через несколько минут Игнатьев после кросса с правого фланга нанес опасный удар головой – немного неточно. Тут же "Люнгбю" ответил своей атакой: после потери мяча Жоаозиньо последовала подача в центр штрафной хозяев, Кристьянсен наносил опасный удар по воротам Синицына, но в створ не попал.

На время игра успокоилась, футболисты "Краснодара" взяли мяч под свой контроль, атаковали позиционно, но до опасных моментов дело не доходило. Только ближе к перерыву "быки" увеличили свое давление, что привело к опасному удару со штрафного Перейры – мяч пролетел рядом с левой штангой. Затем Вандерсон после неудачного выноса гостей пробивал с лини штрафной, мяч угодил в защитника и снова полетел мимо ворот Андерсона.

Второй тайм начался с очень опасной атаки "Люнгбю": после заброса в штрафную Блуме скинул мяч на дальнюю штангу, где Кьер почти замкнул передачу партнера, но немного не успел к мячу. Очень заряженными вышли датчане на второй тайм и в следующей атаке могли открывать счет в матче: Кьер после передачи партнера выбежал один на один с Синицыным, но не смог толком пробить по воротам из-за вышедшего вперед голкипера краснодарцев. Футболисты "Люнгбю" атаковали острее и гол в ворота хозяев назревал. После подачи углового и пары попыток ударов по воротам в штрафной "Кранодара" начался настоящий хаос, и в результате Кьер затолкал мяч в сетку ворот соперника – 0:1.

Но неожиданно краснодарцы в следующей же атаке сравняли счет: Вандерсон перед штрафной датчан разобрался с двумя защитниками и пробил в левый нижний угол, мяч Андерсон отбил перед собой, чем и воспользовался Классон – 1:1.

Тут же футболисты "Люнгбю" побежали отыгрываться и некоторое время краснодарцы играли просто на отбой. Ближе к концу матча Бойсен нанес хороший крученый удар из-за пределов штрафной, но мяч разминулся со створом. В ответной атаке Сулейманов после прострела Ристича в штрафную пробивал с убойной позиции – мяч пролетел в сантиметрах от штанги. В концовке матча краснодарцы устроили навал на ворота Андерсона и на 93-й минуте Сулейманов после подачи с углового был первым на подборе и точно пробил в левый нижний угол, вратарь до мяча не дотянулся. Очень сложная победа краснодарцев, после которой осталось больше вопросов, чем ответов.

"Краснодар" – "Люнгбю" - 2:1

Голы: Кьер, 64 – 0:1, Классон, 67 - 1:1, Сулейманов, 93 - 2:1

"Крансодар": Синицын, Ристич, Мартынович, Гранквист, Янбаев, Жоаозиньо (Жигулев, 63), Шишкин (Сулейманов, 81), Перейра , Вандерсон, Классон, Игнатьев (Рамирес, 46).

"Люнгбю": Андерсен, Лумб, Кристенсен, Лунд, Брандруп, Блуме (Фосгор, 86), Кристьянсен (Хебо, 84), Эрнсков, Бойсен, Йенсен, Кьер (Ларсен, 80).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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